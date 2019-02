De Deense kroonprinses Mary heeft een bijeenkomst bijgewoond waarin werd stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van Råd til Livet. Dit project biedt rechtshulp en sociale ondersteuning aan vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld.

De Mary Foundation steunt Råd til Livet. Mary was te gast bij het opvangcentrum in de plaats Ringsted. Daar ging ze in gesprek met medewerkers van het project. Zo werd er gesproken wat Råd til Livet in de achterliggende tien jaar heeft bereikt. Daarnaast werd gesproken over wat de medewerkers hebben geleerd van hun contacten met vrouwen die door huiselijk geweld in de problemen zijn gekomen.