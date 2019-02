Koningin Mathilde is maandag meteen na aankomst in Mozambique aan het werk gegaan. Op de agenda stond een ontmoeting met minister Adriano Maleiane van Financiën en Economische Zaken, die de koningin in haar hotel kwam opzoeken.

Ook de minister van gender, kinderzaken en sociale actie, Cidália Chaúque Oliveira, en de vertegenwoordigers van een ngo (non-gouvernementele organisatie) bezochten Mathilde in haar hotel. Dat scheelde weer een rit door de hoofdstad Maputo.

De Belgische koningin is een aantal dagen in Mozambique in haar rol als pleitbezorger van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op vrouwen en kinderen.

Later op de dag gaat Mathilde toch de stad in om een kijkje te nemen bij Horizonte Azul, dat zich met name in de armere wijken van de hoofdstad inzet om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan.

Vervolgens gaat de koningin naar Bilene, een badplaats op 140 kilometer van Maputo waar ze een diner krijgt aangeboden door de gouverneur van de provincie Gaza en waar het bezoek dinsdag wordt voortgezet.