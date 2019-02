Prins Carlos reikt maandagavond in het koninklijke decor van het paleis van Versailles de jaarlijkse prijs uit van het Handvest van Parijs tegen kanker. Dat gebeurt tijdens een groot benefietgala ten bate van het internationaal kankerinstituut in Parijs.

Aan de feestavond, waar de oudste zoon van prinses Irene wordt vergezeld door zijn echtgenote prinses Annemarie, ligt het op 4 februari 2000 bekrachtige Handvest ten grondslag. Dat is destijds uitgewerkt door professor David Khayat, die maandag ook gastheer is. Tal van landen hebben het handvest inmiddels ondertekend.

Khayat wenste aandacht voor de ziekte die jaarlijks miljoenen slachtoffers maakt en bewustwording van burgers, samenleving en regeringen en geld voor onderzoek. Vier februari geldt daarom ook internationaal als ‘Wereld Kanker dag’.

Prins Carlos is voor de tweede keer in drie dagen in Frankrijk. Zaterdag was hij als hoofd van het vorstenhuis Bourbon-Parma in Dreux bij de uitvaart van Henri, de graaf van Parijs, de eind januari overleden Franse troonpretendent uit het koningshuis Orléans.

Bij de begrafenis kwamen talrijke niet meer regerende vorstenhuizen bijeen, van Albanië en Iran tot Oostenrijk en Rusland. ,,Het was bijzonder te merken dat iedereen Jean steunt als nieuw hoofd van de Orléans”, merkte Carlos na afloop op over de nieuwe graaf van Parijs.