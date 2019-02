Prinses Madeleine even terug in Zweden

Prinses Madeleine keert even terug in Zweden. Volgens het Zweedse hof blijft de prinses echter niet zo heel lang in haar geboorteland. Ze komt vanuit Miami om het 20-jarig jubileum van World Childhood Foundation bij te wonen.

Madeleine zal woensdag in haar vaderland landen. Een dag later is het feest van World Childhood Foundation. De organisatie is opgezet door haar moeder, koningin Silvia.

De prinses komt alleen naar Zweden en dat is dan ook de reden dat ze niet al te lang van huis wil zijn. Madeleine woont samen met haar man Chris O’Neil en de kinderen Leonore, Nicolas en Adrienne in Miami.