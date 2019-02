De Thaise prinses Chulabhorn (61) is maandag opgenomen in het Ramathibodi universiteitsziekenhuis in Bangkok. De jongste dochter van wijlen koning Bhumibol en koningin Sirikit en zus van koning Vajiralongkorn, heeft pijn aan haar rug en kan door beide ogen slechts wazig zien. Dat maakte het Koninklijk Hofagentschap in een omfloerst communiqué bekend.

Prinses Chulabhorn is het tweede lid van de Thaise koninklijke familie dat in korte tijd in het ziekenhuis belandt. Zaterdag werd haar nichtje en ex-schoonzus prinses Soamsawali (61), de eerste vrouw van haar broer de koning, opgenomen na een hersenbloeding.

Prinses Chulabhorn heeft een lange geschiedenis van ziekenhuisopnames, al wordt daar in Thaise media nauwelijks over gesproken uit angst de strenge wetten tegen majesteitsschennis te overtreden. De prinses is een veel onderscheiden professor in de scheikunde en staat officieel geboekt als hoogleraar aan de Mahidol universiteit, waartoe ook het Ramathibodi ziekenhuis behoort.