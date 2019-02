De Duitse bondskanselier Angela Merkel is dinsdag, de tweede dag van haar werkbezoek aan Japan, in het keizerlijk paleis in Tokio ontvangen door keizer Akihito. Volgens Duitse media was het de derde keer en laatste keer dat Merkel op audiëntie ging bij de eind april aftredende keizer. Waarover is gesproken, is niet bekendgemaakt.

Angela Merkel ging later op de dag ook op bezoek bij kroonprins Naruhito die op 1 mei zijn vader opvolgt. Het is voor het eerst in twee eeuwen dat een Japanse keizer de troon opgeeft. De inmiddels 85 jaar oude Akihito speelde al langer met het idee maar kon het besluit niet zelf nemen. Hij moest in de zomer van 2016 op omfloerste wijze om toestemming vragen en daarna duurde het ruim een jaar alvorens premier Shinzo Abe een datum bepaalde: 30 april 2019.

De keizer blijft tot aan de troonswisseling doorwerken. Vorige week nog kreeg hij de emir van Qatar op audiëntie.