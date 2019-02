Catherine, de hertogin van Cambridge, had dinsdag een bijzondere verrassing voor Britse basisschoolleerlingen. De vrouw van prins William deed tijdens een bezoek aan een school in Londen mee aan een spel waarbij kinderen met elkaar deelden wat hun gelukkig maakt. Catherine toonde hierbij een foto van haar gezin, schrijven verschillende Britse media.

De 37-jarige royal zat aan tafel met een groep leerlingen die om de beurt vertelden waar ze blij van werden: zoals een duikbril en voetbalplaatjes. Catherine haalde op haar beurt het kiekje uit haar clutch. “Ik heb ook iets. Het is niet heel groot, willen jullie het zien?”, zou ze gezegd hebben. “Dit is een foto van mijn gezin. Dit zijn mijn kinderen en mijn man en zij maken me gelukkig. We vinden het leuk om samen buiten te spelen en veel tijd met elkaar door te brengen.”

De hertogin bezocht de school vanwege de Britse Children’s Mental Health Week waarbij kinderen, jongeren en volwassenen worden aangespoord goed voor hun gezondheid te zorgen. Catherine bezocht om die reden verschillende scholen om te praten met leerlingen, leerkrachten en ouders. De Britse koos als outfit voor haar bezoek wederom voor een ontwerp van Eponine, het Londense modehuis van de Nederlandse ontwerpster Jet Shenkman.