Constantijn praat premier bij over startups

Prins Constantijn is maandagavond op het Catshuis ontvangen door minister-president Mark Rutte. De speciaal pleitbezorger van StartUpDelta sprak met de premier, andere bewindslieden en vertegenwoordigers van succesvolle startups en scale-ups.

Gespreksthema was de vraag wat de overheid kan doen om Nederland op technologisch en innovatief terrein betekenisvol te laten blijven. “Wat is nodig om de concurrentiepositie van Nederlandse startups en scale-ups in een snel veranderende wereld te versterken?”, aldus Rutte. Daarbij kwam onder meer aan de orde welke uitdagingen bedrijven hebben om snel op te schalen en de bevordering van het tech-gerelateerde bedrijfsklimaat.

De regering wil dat Nederland voorop loopt, maar prins Constantijn heeft eerder dit jaar al gewaarschuwd dat goede bedoelingen niet voldoende zijn. Er is onder meer wet- en regelgeving nodig om het ‘ecosysteem’ voor nieuwe innovatieve bedrijven het sterkste te maken binnen Europa. De prins verbond zijn eigen aanblijven als StartUp-ambassadeur aan de vertaling van de goede voornemens in concrete actie.

Premier Rutte vond het na afloop een “goede en leerzame bijeenkomst”. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) sprak eveneens van een “leerzame avond”.