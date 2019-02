Koning Willem-Alexander viert op 15 maart een feestje mee met de Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN). Het gezelschap bestaat dit jaar zestig jaar en viert dat tijdens het Nationaal Geschiedenisonderwijscongres op Slot Loevestein.

De koning neemt tijdens het congres het eerste exemplaar van het jubileumnummer van het verenigingstijdschrift Kleio in ontvangst, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

In Slot Loevestein gaat onder meer gesproken worden over de verhouding tussen docenten en leerlingen en over continuïteit en veranderingen binnen het geschiedenisonderwijs in de afgelopen zestig jaar.