Kroonprins Hoessein op bezoek in Bahrein

De Jordaanse kroonprins Hoessein is dinsdag aangekomen in Manama, de hoofdstad van Bahrein, voor een officieel bezoek. Op het vliegveld werd hij verwelkomd door kroonprins Salman, die hem meenam naar het Gudaibiya paleis voor een welkomstceremonie.

Tijdens zijn verblijf in de Golfstaat heeft kroonprins Hoessein een ontmoeting met koning Hamad, en verdere gesprekken met zijn collega-kroonprins Salman. Hij bezoekt verschillende instellingen in Bahrein en heeft ook een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Jordaanse gemeenschap in het koninkrijk. Jordanië levert onder meer officieren aan het leger van Bahrein.