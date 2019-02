De Belgische koningin Mathilde heeft dinsdag haar VN-werkbezoek aan Mozambique voortgezet met een hele reeks van excursies in de provincie Gaza. Daar was ze maandag aan het einde van de middag aangekomen en met veel ceremonieel verwelkomd. Ook kreeg Mathilde bij aankomst in de kustplaats Bilene twee zogenoemde capulana’s, Afrikaanse omslagdoeken.

De koningin is in Mozambique als pleitbezorger van de Verenigde Naties voor de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelen die alle lidstaten in 2015 met elkaar hebben afgesproken. Mathilde bekommert zich vooral om de ontwikkelingskansen voor vrouwen en kinderen, maar in DzinDzine ging ze dinsdagmorgen ook naar een waterontziltingsproject.

Daar is het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel bij betrokken. Vrouwen en meisjes hebben een beter leven gekregen nu er vlak bij hun hut een kraantje is gemaakt. Ze hoeven nu niet meer kilometers te lopen om vervuild water te halen bij een pomp.

Op de weg terug naar de hoofdstad Maputo staan ook bezoekjes aan een landbouwprogramma voor vrouwen en een districtsziekenhuis op het programma. Aan het einde van de middag praat Mathilde met vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld.