Máxima naar Fintech-top in Gemeentemuseum

Koningin Máxima gaat vrijdag naar het Gemeentemuseum in Den Haag. Ze woont daar de Fintech for Inclusion Summit 2019 bij, zo kondigde de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag aan.

Máxima is bij de top in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties waarvoor ze zich wereldwijd inzet om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Tijdens de conferentie wordt onder meer gesproken over de wijze waarop technologie de financiële wereld beïnvloedt.

Het Gemeentemuseum is geen onbekend terrein voor Máxima. De koningin bracht vorig jaar nog een bezoek samen met koningin Rania van Jordanië.