Prins Albert van Monaco is dinsdag officieel ontvangen door de Indiase premier Narendra Modi. De twee ontmoetten elkaar op Hyderabad House, het gebouw in New Delhi waar buitenlandse gasten vaak welkom worden geheten.

Albert en Modi praatten onder meer over een intensievere samenwerking tussen Monaco en India, met name in de energiesector en in de strijd tegen klimaatverandering. Volgens The Times of India was er sprake van een “goede gedachtewisseling”.

Prins Albert is twee dagen in India. De Monegaskische vorst neemt in zijn kielzog een handelsdelegatie uit Monaco mee. Het gaat om vertegenwoordigers van dertig bedrijven uit het prinsdom.