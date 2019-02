Het Japanse prinsje Hisahito (12) is geslaagd voor het toelatingsexamen van de onderbouw van de Ochanomizu Universiteits middelbare school (‘Ochanomizu University Junior High School’). Hij begint daar in april. Dat heeft het Keizerlijk Hofagentschap bekendgemaakt.

Prins Hisahito gaat nu nog naar de aan de universiteit verbonden basisschool, nadat hij in 2010 daar al naar de kleuterschool was gegaan. Hij had samen met zijn ouders gekeken naar andere opties, maar zijn vader moedigde hem aan verder te gaan in het schoolsysteem van Ochanomizu.

De prins is het eerste lid van de keizerlijke familie dat niet naar Gakushuin Junior High gaat. Dat was tot nu de chique privéschool waar sinds de Tweede Wereldoorlog alle prinsen en prinsessen naar toe gingen, inclusief Hisahito’s oudere zussen Mako en Kako en zijn vader Akishino.

Prins Hisahoto is in zijn generatie het enige mannelijke lid van de keizerlijke familie. Na de troonswisseling eind april, wanneer zijn opa keizer Akihito aftreedt en zijn oom Naruhito keizer wordt, is hij tweede in de lijn van troonopvolging, na zijn vader prins Akishino.