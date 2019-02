In Zweden is dinsdag met verbazing en opluchting gereageerd op het nieuws dat de vorig jaar uit de kathedraal van Strängnass gestolen koninklijke begrafenisregalia zijn gevonden. Het Nationaal Forensisch Centrum onderzoekt nu de kronen en rijksappel, en hoopt snel 100 procent zekerheid te geven.

Bisschop Johan Dalman was vooral blij dat aan de nachtmerrie een einde lijkt te zijn gekomen. Hij had hoop gehouden maar vreesde dat de kostbaarheden in slechte staat zouden verkeren als ze ooit weer zouden opduiken. Hij is vast van plan het cultureel erfgoed weer tentoon te stellen, maar vertelde aan Aftonbladet nog wel na te denken over de wijze waarop.

De criminoloog Leif Persson had dinsdagavond meteen al een tip voor de bisschop: gebruik voortaan gepantserd glas dat niet met een simpel tikje is stuk te slaan. Dat was namelijk wel het geval bij de op klaarlichte dag gepleegde roof. De dieven hadden het makkelijk want het was gewoon glas waarachter de kathedraal de kronen, rijksappel en scepters liet zien.

Misdaadprogramma

De planning was op zich uitmuntend, aldus Persson in een misdaadprogramma op de televisie. Met een fiets en een boot konden de dieven ontkomen, maar ten minste één van de insluipers liet ook sporen na waardoor hij uiteindelijk in de herfst kon worden aangehouden. Uitgerekend dinsdag zou het proces tegen de 22-jarige man beginnen. Na de ontdekking van de buit is het proces opgeschort.

Zo goed als de planning en het vervolg geweest mochten zijn, zo knullig en verrassend is het slot, merkte Persson opgelucht op. Hij had gedacht dat de edelstenen misschien uit de kronen gehaald zouden worden en apart verhandeld, of dat de dieven in opdracht handelden. Niets van dat alles echter. De kroonjuwelen lagen vannacht op een vuilnisbak in de buurt van Stockholm, waar een veiligheidsbeambte ze vond.