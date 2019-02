Prinses Marie van Denemarken viert woensdag haar 43e verjaardag. Het is voorlopig de laatste verjaardag die de echtgenote van prins Joachim in Kopenhagen viert, want het gezin verhuist in september naar Frankrijk. Daar verheugt ze zich op.

Marie’s echtgenoot Joachim, de jongste zoon van koningin Margrethe, is door de Franse minister van Defensie uitgenodigd een opleiding van een jaar te volgen aan de École Miltaire. Joachim en Marie gaan met hun kinderen Henrik (9) en Athena (7) in Parijs wonen.

Prinses Marie kijkt ernaar uit om naar haar geboorteland te verhuizen, zei ze zondag tijdens de première van De Lego Film 2. “Het komt goed. Ik ben heel blij dat ik dicht bij mijn familie kom te wonen en dat de kinderen iets meer leren van de Franse cultuur en wat beter Frans leren spreken, ook al is het nu prima”, zei Marie tegen de Deense tv-zender TV2.

Huizenjacht

Joachim en Marie zijn al op huizenjacht. “We weten nog niet waar we gaan wonen. We vinden wel een plek”, zei Marie. Prins Joachim weet nog niet hoe lang het gezin in Parijs zal blijven. De militaire opleiding duurt tot de zomer van 2020. “De eerste uitdaging is het eerste jaar. Laten we ons daar eerst op concentreren”, zei Joachim, die zelf in juni zijn 50e verjaardag viert.

De van origine Franse Marie is de tweede vrouw van Joachim, die van 1994 tot en met 2005 getrouwd was met Alexandra Christina Manley. In oktober 2007 verloofden Joachim en Marie zich en in april 2008 traden de twee in het huwelijk, waarna Marie officieel prinses werd. Tot haar huwelijk woonde Marie in Genève in Zwitserland.

Joachim kreeg ook twee kinderen uit zijn eerste huwelijk: Nikolai (19) en Felix (16). Zij blijven in Denemarken wonen.