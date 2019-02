Koningin Máxima bezoekt vanaf aanstaande zondag tot en met volgende week dinsdag Jordanië voor haar werk als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Op uitnodiging van de Jordaanse regering gaat de koningin in overleg met internationale ontwikkelingspartners en gaat ze op veldbezoek.

Onder leiding van de Centrale Bank van Jordanië heeft het land eind 2017 een nationale strategie ontwikkeld voor inclusieve financiering, met als doel de verbetering van de toegang tot financiële diensten. De strategie richt zich op vrouwen, jongeren, mensen met een laag inkomen en vluchtelingen.

Op maandag gaat de koningin in overleg met het VN-Ontwikkelingsprogramma, de Hoge Comissaris voor de Vluchtingen van de VN, de Wereldbank Groep en het Wereldvoedselprogramma. Daarna spreekt zij met vrouwen die werken voor Dinarak, een aanbieder van digitale financiële diensten via de mobiele telefoon. Ook gaat ze in gesprek met vrouwen die een zakelijke lening hebben gekregen van het Microfund for Women.

Tijdens haar bezoek aan het land voert koningin Máxima ook gesprekken met minister-president Omar al-Razzaz en de ministers van Financiën, Informatie en Communicatie Technologie en Planning en Internationale Samenwerking.