Koningin Mathilde heeft op de derde dag van haar VN-werkbezoek aan Mozambique een toespraak gehouden voor studenten van de Eduardo Mondlane universiteit. In haar rede nam Mathilde geen blad voor de mond bij het benoemen van alle obstakels die bestaan voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen die de VN-lidstaten met elkaar hebben afgesproken.

De opgave is ook enorm, zo gaf Mathilde toe. Dat had ze meegekregen van haar gesprek eerder op de dag met president Filipe Nyusi. ,,Met beperkte middelen is het moeilijk kiezen tussen verschillende noden, of tussen noden op de korte termijn en een lange termijn visie”, wist Mathilde. Maar ze benadrukte dat voor het bereiken van de doelen er geen competitie of concurrentie moet zijn tussen economische groei en investeringen in sociale zaken en duurzaamheid.

De koningin, VN-pleitbezorger voor het bereiken van de afgesproken doelen in 2030, hamerde op de universiteit op het belang van onderwijs. Niet alleen voor jongens maar vooral ook voor meisjes, en al op het niveau van de basisschool. Er is vooruitgang gemaakt, maar niet voldoende en ook de kwaliteit van de leraren moet omhoog om aan de behoeften van de toekomst te kunnen voldoen. ,,Niemand mag achter blijven”, zei Mathilde.

Verstoorde dromen

,,Kinderen kunnen niet voldoende leren als ze niet gezond zijn. Het is essentieel dat ondervoeding en groeiachterstand worden voorkomen. We moeten zorgen voor gebalanceerde voeding en goede toegang tot medische zorg. Ook is het belangrijk dat scholen, onderwijzers en families meisjes aanmoedigen ook na de basisschool naar school te gaan. Op die manier kunnen ze zelf kiezen wat ze willen worden. Te vaak worden hun dromen verstoord omdat ze thuis nodig zijn of omdat ze veel te jong trouwen”, betoogde de koningin.

Mathilde hekelde ook scholen die zwangere meisjes de toegang weigeren. ,,We weten dat moeders die een opleiding hebben gehad gezondere kinderen opvoeden, en die kinderen ook naar school sturen.” Verder sprak de Belgische koningin uitvoerig over het tegengaan van discriminatie van en geweld tegen vrouwen en meisjes, met name in conflictgebieden. Ze hoopte dat de studenten zich de doelen eigen zouden maken en in het belang van hun eigen toekomst er naar toe zouden werken.