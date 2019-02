Prins Harry en zijn zwangere vrouw Meghan hebben donderdag samen de uitreiking van de Endeavor Fund Awards bijgewoond. Het koppel liep hand in hand over de rode loper van het evenement dat gewonde veteranen die indrukwekkende sportprestaties hebben neergezet eert. De awards werden voor de derde keer uitgereikt.

De hertogin droeg een zwart wit ensemble van Givenchy en koos daarbij ook voor een clutch van hetzelfde modehuis. Meghan hult zich vaker in Givenchy, zo ontwierp artistiek directeur Clare Waight Keller ook al de bruidsjurk van de hertogin. Harry koos donderdag voor een strak donker pak.

Het paar reikt donderdag twee prijzen uit en zat daarnaast ook in de jury om de winnaars te bepalen. Het Endeavor Fund werd in 2012 opgericht door Harry, zijn broer William en schoonzus Catherine. Het fonds steunt gewonde veteranen in hun revalidatie waarbij sport een belangrijke rol speelt.