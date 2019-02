Koning Abdullah II van Jordanië heeft de afgelopen dagen tal van felicitaties ontvangen met zijn regeringsjubileum. Donderdag is het precies twintig jaar geleden dat hij zijn vader koning Hoessein opvolgde. Die overleed op 7 februari 1999 na een lang gevecht met kanker. Hoessein had Jordanië 47 jaar geleid.

Militairen, de veiligheidsdiensten en maatschappelijke organisaties hebben de koning telegrammen en boodschappen gestuurd, zo meldt het nationale persagentschap. Daarin wordt stilgestaan bij de verdiensten van koning Hoessein en bij de afgelopen twintig jaar waarin Abdullah het land vrede en voorspoed heeft gebracht.

Koning Abdullah (57) werd geprezen voor zijn rol op het internationale toneel bij het verdedigen van de Arabische en islamitische belangen en het verspreiden van de islamitische boodschap van tolerantie en gematigdheid. Dankzij de koning was Jordanië een oase van rust en stabiliteit, aldus de lovende woorden.

Koning Abdullah was een verrassende keuze als opvolger van zijn vader omdat twee weken voor diens overlijden Hoesseins broer kroonprins Hassan nog de gedoodverfde opvolger was. Hoessein (63) nam in zijn laatste dagen echter het besluit om Hassan te passeren.