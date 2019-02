Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben donderdag in Madrid met de raad van bestuur van het Teatro Real vergaderd. De koning en koningin van Spanje zijn beschermpaar van het operagebouw in Madrid.

Bij de bijeenkomst was ook de Spaanse minister van Cultuur en Sport aanwezig, José Guirao. Voordat koning Felipe de zitting opende, had het koningspaar alle aanwezigen al begroet in in de Arrieta-zaal. Op de vergadering sprak het gezelschap over de programmering van het artistieke seizoen, het repertoire en de begroting.

Het Teatro Real werd gebouwd in opdracht van Koningin Isabella II van Spanje en opende zijn deuren op 10 oktober 1850. Jaarlijks worden gemiddeld zeventien opera’s opgevoerd in het operagebouw, dat vlakbij het Koninklijk Paleis ligt.