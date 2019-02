Koningin Sonja haalde donderdag tijdens de opening van een expositie warme herinneringen op. De Noorse vorstin opende een tentoonstelling over de Sami, inwoners van de Noorse provincie Lapland, in haar eigen museum de ‘Dronning Sonja KunstStal’. “Deze tentoonstelling wekt bij mij speciale herinneringen op. Het is vijftig jaar geleden dat mijn man en ik op onze allereerste provincietoer gingen, en die reis ging naar Lapland”, zei Sonja tijdens haar toespraak.

“De ontmoeting met de Sami maakte een sterke, warme en blijvende indruk op mij”, vervolgde de Noorse. Tijdens dat eerste bezoek bezochten de royals ook een lokale kerkdienst waarbij de koningin lokale klederdracht had gekregen. “Ik was erg trots op mijn Sami-feestjurk.”

Ook later had Sonja nog meerdere fijne ervaringen in Lapland. “Ik ben vaak in Lapland geweest: per boot, te voet, per fiets, per ski, op gedreven hondensleeën en natuurlijk op een sneeuwscooter.” De natuur maakte een diepe indruk op haar. “Ik had nooit eerder regenbogen gezien en nog nooit een sneeuwboog. Het was zo mooi.”