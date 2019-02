Kroonprins Frederik van Denemarken pakt begin maart de koffers voor een handelsmissie naar Canada. De bestemming is Toronto, waar Frederik Deense bedrijven zal promoten tijdens een grote internationale mijnconferentie. De Deense kroonprins neemt ook deel aan een aantal evenementen die in het teken staan van stedelijke ontwikkeling en architectuur, kondigde het Deense hof donderdag aan.

De conferentie in Toronto duurt van 3 tot 6 maart. Frederik laat zich tijdens zijn bezoek vergezellen door de Deense minister van energie en klimaat. Meer dan dertig Deense en Groenlandse bedrijven doen mee aan de handelsmissie, die gericht is op bedrijfsinvesteringen in Groenland.

Frederik opent op de eerste dag van de beurs de Deens-Groenlandse stand op de beurs en spreekt met de meegereisde ondernemers. Op de tweede dag opent Frederik het evenement ‘Groenlanddag’. Ook opent hij in Canada een architectuurtentoonstelling.

Het bezoek wordt afgerond met een receptie voor Deense en Groenlandse acteurs die in Canada werken.