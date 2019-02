Paleis Soestdijk stelt tijdelijk nog meer ruimtes op het landgoed open voor bezichtiging. Van 16 februari tot en met 3 maart zijn de zogenoemde AA-Zolder, Garage en de Koninklijke Stallen toegankelijk voor publiek.

De gebouwen liggen aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg en kennen een rijke historie. Anna Paulowna en Willem II realiseerden hier rond 1863 woningen voor het personeel en de intendant. In 1883 werden onder koning Willem III de stallen gebouwd. Die waren klaar in 1885.

In de tijd van de bewoners Juliana en Bernhard werd er ook aandacht besteed aan de Parade. Zo is in 1976 de AA-Zolder ingericht als ontmoetingsplaats voor de personeelsvereniging van Paleis Soestdijk ‘AA-76’. In die periode werd ook de garage gebouwd voor alle dienstauto’s van de hofhouding.