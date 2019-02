Prins Albert van Monaco is een van de eregasten op een grote Belgische conferentie over de gevolgen van klimaatveranderingen voor de oceanen die op 19 februari in Brussel plaatsvindt. Dat meldt persbureau Belga.

Climate Change and Oceans Preservation, zoals de bijeenkomst is genoemd, is in het Brusselse Egmontpaleis. Het project werd opgezet door de Belgische klimaatminister, Marie Christine Marghem, en minister van de Noordzee, Philippe De Backer. Premier Charles Michel zal de conferentie ook bijwonen, net als jongeren en hun vertegenwoordigers.

Met de conferentie willen Marghem en De Backer het hoofd bieden aan “wat waarschijnlijk de grootste milieu-uitdaging van deze eeuw” is. Deelnemers zullen zich concentreren op de gevolgen van de klimaatverandering. De nadruk zal liggen op de bedreiging van de mariene biodiversiteit en de noodzaak om de schadelijke uitstoot van gassen te verminderen.