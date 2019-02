Koning Willem-Alexander heeft de nieuwe staatsraad beëdigd. Op Paleis Noordeinde werden vrijdagmiddag Aaldert ten Veen en Sandra Lange benoemd in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als eerste mocht Ten Veen de eed afleggen ten overstaan van de koning, voordat het de beurt was aan Lange.

Ten Veen (52 jaar) is in het dagelijks leven advocaat bij Stibbe in Amsterdam, Lange (eveneens 52 jaar) is senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.