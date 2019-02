Koningin Maxima heeft vrijdag in het Gemeentemuseum in Den Haag de Fintech for Inclusion Summit 2019 bijgewoond. Zij deed dit in de hoedanigheid van speciaal pleitbezorger van de VN voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Tijdens de conferentie wordt gesproken over de wijze waarop technologie de financiële wereld beïnvloedt en hoe technologische toepassingen kunnen bijdragen aan betere toegang tot veilige en betaalbare financiële diensten in ontwikkelingslanden. Nog altijd hebben wereldwijd 1,7 miljard mensen wereldwijd geen toegang tot een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen en pensioenen.

Dit belemmert hen in hun economische groei, aldus de Wereldbank. Ruim 250 nationale en internationale bankiers wisselden in Den Haag tijdens plenaire sessies, rondetafelgesprekken en workshops hun ervaringen uit. Koningin Máxima zet zich sinds 2009 in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken.