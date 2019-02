De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan brengen eind februari een bezoek aan Marokko. Dat heeft Kensington Palace vrijdag bekendgemaakt.

Zij zullen het land namens de Britse kroon bezoeken van 23 tot en met 25 februari.

Meghan zal de reis maken terwijl zij hoogzwanger is. De koninklijke baby is in het voorjaar uitgerekend. De exacte invulling van de reis wordt later bekendgemaakt.