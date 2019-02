Prinses Margriet heeft een schouderblessure en die belemmert haar bij het trainen voor de Hollandse 100. Ze hoopt op tijd hersteld te zijn om op 17 maart mee te kunnen schaatsen om geld in te zamelen voor de stichting Lymph & Co van haar zoon prins Bernhard. Dit vertelde ze vrijdag bij de Jaap Edenbaan in Amsterdam, tijdens de kick-off van de vijfde editie van het schaatsevenement.

“Ik ben helaas geblesseerd, anders zou ik nu wel op de schaats staan”, zei Margriet voor de camera van het ANP. Ze vertelde dat ze een spier gescheurd heeft in haar schouder. “Maar ik doe mijn best en ik ben ingeschreven, dus ik moet wel meedoen.” De prinses vreest dat ze pas is hersteld tegen het einde van het schaatsseizoen. “Het probleem is dan dat de banen al dicht zijn bij ons in de buurt. Dus dan wordt het gewoon thuis oefenen.”

De vijfde editie van de door prins Bernhard opgezette Hollandse 100 wordt op zondag 17 maart gehouden in en rond Thialf in Heerenveen. Met De Hollandse 100 wordt geld ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker. De deelnemers laten zich sponsoren bij 10 kilometer schaatsen en 90 kilometer wielrennen door Friesland. Margriet is er jaarlijks bij. Vorig jaar schaatste ze in een uur de 10 kilometer vol.