De trouwjurk van de Britse prinses Eugenie kan binnenkort van heel dichtbij worden bekeken. De jurk wordt van 1 maart tot 22 april tentoongesteld in Windsor Castle, schrijven verschillende Britse media. Op die plek gaf de Britse vorig jaar oktober het jawoord aan Jack Brooksbank.

Naast haar japon zijn ook haar tiara en het pak dat Jack droeg te bewonderen op de expositie. De witte trouwjapon van Eugenie is van de hand van het Britse modehuis Peter Pilotto. De jurk heeft een bescheiden rugdecolleté op speciaal verzoek van de prinses die graag het litteken op haar rug wilde laten zien op haar trouwdag. Het litteken hield ze over aan een operatie aan de rugaandoening scoliose.

Eugenie treedt met de tentoonstelling in de voetsporen van hertogin Meghan. Haar trouwjurk was tot begin vorige maand te zien in Windsor Castle.