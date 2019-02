Koningin Máxima is zondagavond voor een tweedaags werkbezoek aangekomen in Amman, de hoofdstad van Jordanië. De koningin is door de Jordaanse regering uitgenodigd in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN.

In Amman komt ze onder meer praten en adviseren over het nationale plan om financiële diensten beter toegankelijk te maken voor de hele bevolking en voor het grote aantal Syrische en ook Iraakse vluchtelingen in het land.

Volgens de Centrale Bank van Jordanië heeft op dit moment 33 procent van de bevolking toegang tot formele financiële diensten, zoals bankrekeningen, verzekeringen of de mogelijkheid mobiel te betalen. De nationale strategie die in 2017 is gelanceerd richt zich met name ook op vrouwen, jongeren, mensen met een laag inkomen en vluchtelingen.

Máxima brengt maandag een reeks zogenoemde veldbezoeken om te kijken hoe verschillende projecten en programma’s die toegang tot financiële diensten moeten verbeteren in de praktijk uitpakken. Dinsdag heeft ze dan een reeks vergaderingen om praktijk en theorie met elkaar in overeenstemming te brengen. Tussendoor staat ook een ontmoeting met het Jordaanse koningspaar op het programma.