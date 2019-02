Een artikel in tijdschrift People waarin vriendinnen van Meghan Markle de negatieve berichtgeving over de hertogin tegenspreken, is niet goed geland binnen het Britse koningshuis. “Een Diana-actie” wordt het genoemd in koninklijke kringen, en ook Meghan heeft zich daar nu schuldig aan gemaakt, meldt het Canadese tijdschrift Maclean’s.

Het was een goedbedoeld artikel, waarin vijf anonieme vriendinnen van de hertogin vertelden dat Meghan niks was veranderd sinds ze haar koninklijke titel kreeg. Met die actie volgde ze in de voetstappen van prinses Diana, die tijdens haar stormachtige huwelijk met prins Charles, vrienden haar kant van het verhaal liet vertellen aan bevriende media. Van deze pr-stunts werd het koninklijk personeel niet op de hoogte gesteld.

Toen prinses Diana dit zelf deed, kreeg ze te maken met boos personeel dat hun ontslag indiende en wispelturige media. Toen ze een tweede interview gaf met journalist Martin Bashir, gaf koningin Elizabeth bevel aan Charles om een scheiding aan te vragen. Daarom kiezen de meeste vrouwelijke leden van de koninklijke familie ervoor om te zwijgen over negatieve verhalen in de media.

Ook stoort de Britse pers zich aan de keuze van Meghan en haar vriendinnen voor het Amerikaanse tijdschrift People als platform voor hun verhaal. De Amerikaanse media staan erom bekend dat ze de koninklijke familie met fluwelen handschoenen aanpakken. Daarentegen onderstreept de Britse pers de nationale en constitutionele rollen van het Britse koningshuis, waar kritiek dus ook bij komt kijken.