Noorse royals bij medailleceremonie in Åre

e Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit hebben zaterdagavond de medaille ceremonie bijgewoond van de afdaling op de wereldkampioenschappen ski in Åre. Het kroonprinselijk paar was het hele weekend met de kinderen in de Zweedse plaats. Ze hadden het prima naar hun zin, blijkt op foto’s die ze op social media plaatsten.

Er was genoeg reden tot juichen voor de Noorse royals. Op de afdaling pakte Kjetil Jansrud het goud en het zilver was voor Aksel Lund Svindal, ook een Noor. Vanzelfsprekend konden Haakon en Mette-Marit dus niet ontbreken toen de medailles werden uitgereikt.

Eerder op de dag had kroonprins Haakon het parkoers verkend. Vanwege het slechte weer in Zweden werd de wedstrijd uitgesteld en het parkoers uiteindelijk iets ingekort. Dat werd gedaan omdat het anders te gevaarlijk zou worden voor de skiërs.

Zondag was de laatste dag van Haakon en Mette-Marit bij het sportevenement. Ze waren vrijdag aangekomen in Åre.