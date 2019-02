De kleine prins Oscar heeft zich zondag uitstekend vermaakt bij de WK skiën in het Zweedse Åre. De wedstrijden waren niet aan de 2-jarige royal besteed. Hij had meer plezier in het sneeuwschuiven.

Op foto’s is te zien hoe Oscar zich met een blauwe sneeuwschuiver kostelijk vermaakt. De krant Expressen vindt dat de prins talent heeft en schrijft dat hij misschien ook elders in Zweden sneeuw kan ruimen. In de afgelopen dagen heeft heel het land te maken gehad met veel sneeuw waardoor veel straten en pleinen zowat onbegaanbaar zijn.

Prinses Estelle, de grote zus van Oscar, heeft meer belangstelling voor de wedstrijden. Zaterdag juichte ze iedere skiër die voorbij kwam hartstochtelijk toe. Tot groot genoegen van haar vader en moeder, kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel. Ook koning Carl Gustav en koningin Silvia waren bij het sportevenement. Zij gaan zondagavond weer terug naar Stockholm en zullen op de sluitingsceremonie van de WK weer in Åre zijn.