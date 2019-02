Meghan vergezelt prins Harry in wit naar gala

Prins Harry en zijn hoogzwangere echtgenote Meghan woonden dinsdagavond een gala bij. De hoogzwangere hertogin van Sussex was geheel in het wit gekleed voor het uitje. Ze droeg een crèmekleurige jurk met colkraag van Calvin Klein en een jas van Amanda Wakeley.

Harry en Meghan woonden in het Natural History Museum in Londen een speciale voorstelling bij van Wider Earth, een nieuwe theaterproductie die gaat over de wereldwijde bescherming van bossen, een doel waar ook Harry en Meghan zich hard voor maken.

De witte jas droeg Meghan vorig jaar ook tijdens een dienst in Westminster Abbey ter ere van Commonwealth Day.