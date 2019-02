Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje zijn woensdag vertrokken voor een tweedaags staatsbezoek aan buurland Marokko. Het Spaanse koningspaar zal in Rabat de vriendschappelijke banden tussen Marokko en Spanje onderstrepen en te versterken.

De Spaanse koning en koningin stapten woensdagmiddag op het vliegtuig met een Spaanse delegatie, onder wie minister Josep Borrell van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking. Daar ging een officiële afscheidsceremonie op de Spaanse luchthaven Adolfo Suárez Barajas bij Madrid aan vooraf. Dat is in Spanje gebruikelijk bij staatsbezoeken.

Felipe en Letizia verblijven tijdens het staatsbezoek in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Ze werden op de luchthaven ontvangen door koning Mohammed VI. In de avond vindt in het Koninklijk Paleis in Rabat een staatsbanket plaats.

Donderdag spreekt Felipe met de voorzitter van het Marokkaanse parlement en bezoekt hij met Letizia het mausoleum van de koningen Mohammed V en Hassan II. Ook staat er in de Spaanse ambassade een ontvangst op het programma met Marokkaanse auteurs die in de Spaanse taal schrijven. Letizia zal daarna nog een zogenoemde tweedekans-school bezoeken. Ze sluit zich weer aan bij haar echtgenoot tijdens een ontmoeting met de Spaanse gemeenschap in de nationale bibliotheek.

Felipe en Letizia zijn in 2014 op kennismakingsbezoek geweest in Marokko. Het laatste Spaanse staatsbezoek dateert al weer van 2005 toen koning Juan Carlos op bezoek ging bij Mohammed VI. De Spaanse koning was in 1979 ook al in Marokko geweest, maar toen bij koning Hassan II.