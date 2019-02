De Nederlandse Biggles Big Band gaat vanaf volgende week toeren door Thailand en speelt dan diverse jazzcomposities van de eind 2016 overleden koning Bhumibol van Thailand. De bigband vertrekt dinsdag 19 februari naar Bangkok voor een drie weken durende workshop- en concerttournee.

Het is de zevende concertreeks van dit orkest in Thailand sinds 2009. In samenwerking met de Nederlandse ambassade in Bangkok en ondersteund door het Fonds Podiumkunsten geeft het orkest jazzworkshops aan Thaise kinderen.

Koning Bhumibol stond bekend als jazzliefhebber en ambassadeur voor deze muziek in Thailand. Hij speelde zelf klarinet, saxofoon, trompet en piano. Tevens componeerde hij 49 nummers, waarvan Biggles Big Band een aantal eigen arrangementen heeft laten maken.