Kroonprins Haakon van Noorwegen vindt zijn vierdaagse bezoek aan Colombia inspirerend. “Als er iets is wat ik heb geleerd is dat vrede het meest belangrijk is voor ontwikkeling en dat echte ontwikkeling cruciaal is voor blijvende vrede. In dat opzicht kan de ervaring van Colombia gezien worden als een inspiratiebron. Jullie laten ons allen zien dat het mogelijk is om jarenlange conflicten achter jullie te laten en vooruit te blijven gaan”, zegt Haakon in een verklaring.

De kroonprins arriveerde maandagavond in hoofdstad Bogota. Hij is uitgenodigd vanwege zijn rol als goodwillambassadeur van de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Haakon had woensdag een ontmoeting met de president van Colombia. De Noor bedankte hem voor een vruchtbaar overleg en zei hoe belangrijk de samenwerking tussen Noorwegen en Colombia is. “Ik weet zeker dat deze tweeledige relatie alleen maar groeit in de toekomst”, doelde hij op de wederzijdse handel van onder meer olie en vis.

Haakon sprak ook met de minister van Buitenlandse Zaken en een aantal ex-strijders van rebellenbeweging FARC. De komende dagen gaat hij nog langs bij verschillende projecten rond klimaatveranderingen, vrede en milieu. De kroonprins mag sinds 2003 goodwillambassadeur van de UNDP noemen. Hij brengt geregeld een bezoek aan een van de landen waar het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties actief is. Zo was hij eerder in Zambia, Botswana en Sierra Leone.