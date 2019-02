Prins Laurent van België heeft overwogen naar Libië te emigreren. Dit zegt hij in een reportage die de Belgische publieke omroepen VRT en RTBF woensdagavond uitzenden.

“Dat was het project van mijn leven. Ik wou zelfs in Tripoli gaan wonen”, zegt de prins in het VRT-programma Pano, dat woensdagavond een uitzending wijdt aan de gerechtelijke strubbelingen van de prins met de Libische staat die hem niet wil vergoeden voor het stopzetten van een herbebossingsproject.

Prins Laurent schreef onlangs een brief naar premier Charles Michel met de vraag hem te helpen om een schadevergoeding te krijgen van de Libische staat. Laurents probleem draait om een contract dat zijn organisatie in 2008 sloot voor een groot herbebossingsproject in Libië. Het land zegde het contract in 2010 echter eenzijdig op. Sindsdien vecht de prins voor vergoeding van de kosten die zijn gemaakt. De som zou inmiddels oplopen tot 50 miljoen euro.

In de tv-uitzending klaagt prins Laurent dat de regering hem niet geholpen heeft het geld terug te vorderen. Premier Michel liet Laurent weten dat de Belgische regering hem niet kan helpen. De Belgische regering moet zich houden aan de resoluties van de Verenigde Naties en de Europese regelgeving. Er lopen verschillende internationale sancties tegen Libië waardoor onder meer Libische fondsen zijn bevroren.