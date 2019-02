Prins William, de hertog van Cambridge, is beschermheer van de daklozenorganisatie The Passage geworden. The Passage zet zich al jaren in voor daklozen in het Verenigd Koninkrijk. Sinds de oprichting in 1980 heeft The Passage 130.000 mensen geholpen met opvang, preventieprojecten en huisvesting.

William bezocht The Passage voor het eerst als kind in 1993 met zijn moeder Diana en heeft de afgelopen 25 jaar aan verschillende locaties een bezoek gebracht.

“De bezoeken die ik als kind aan deze plek heb afgelegd, hebben een diepe en blijvende indruk op mij achtergelaten – over hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat iedereen in onze samenleving, vooral de armsten, met respect, waardigheid en vriendelijkheid wordt behandeld en de kans krijgt om zijn potentieel in het leven te ontplooien.”

De hertog is al lang voorstander van organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van dakloosheid en is sinds 2005 ook de beschermheer van Centrepoint, dat zich inzet voor dakloze jongeren.

Mick Clarke, directeur van The Passage: “Tijdens zijn bezoeken is het heel duidelijk geweest dat hij zich grote zorgen maakt om de daklozen. Het is een enorme eer dat hij onze Royal Patron wil worden.”