Ik smul ervan: historische films en series. Dat begon natuurlijk al jong, zoals voor zovelen, met de trilogie Sissi. Deze films, waar ik jaarlijks opnieuw van geniet, staan wel erg ver van de werkelijkheid. U heeft eerder in Vorsten kunnen lezen dat het echte leven en het karakter van Elisabeth in Beieren minder zoet waren dan in de beroemde films wordt verteld. Genoten heb ik ook van de serie Victoria, een kostuumdrama over de turbulente jonge jaren van de Britse koningin Victoria. De betovergrootmoeder van Queen Elizabeth II besteeg op haar achttiende de troon, en gold lange tijd als langst dienende monarch van Engeland, totdat haar achterkleindochter enkele jaren geleden het record verbrak.

Via speciale videodiensten worden vele historische verhalen opnieuw verteld. Vaak prachtig, maar meestal wel erg ver van de werkelijkheid. Ik heb genoten van de serie Reign, over het Franse leven van de Schotse koningin Mary. Er klopt geen hout van en ik maakte er een sport van om de historische onjuistheden te turven. Ik ontdekte al snel dat ik beter de juistheden kon bijhouden, want er werd wel heel creatief met de feiten omgesprongen.

Onlangs ging ik met mijn zoon naar de film Mary, Queen of Scots. Haar verhaal blijft indrukwekkend, keer op keer. Of het nu verteld wordt door Halina Reijn van Toneelgroep Amsterdam, of in de recente film. Naast mij zaten bioscoopbezoekers waarvan ik durf te stellen dat ze de vorige editie van Vorsten niet hadden gelezen. De vrouw vroeg om de vijf minuten, iets te luidruchtig naar mijn smaak, aan de heer in haar gezelschap hoe het zou aflopen. En of er in de 16de eeuw inderdaad al zo veel Aziatische en Afrikaanse hovelingen op hoge posities waren. Mijn zoon hield me nauwlettend in de gaten en ik heb me, dankzij zijn aanwezigheid, keurig ingehouden. In deze Vorsten is de nieuwe film The Favourite aanleiding om u het echte verhaal te vertellen over Queen Anne. De film zal vast een of meerdere Oscars winnen, maar niet voor historische juistheid. De film doet zelfs onrecht aan deze koningin.

Dichter bij de werkelijkheid ligt de alom geprezen serie The Crown. Opnieuw een productie over een sterke koningin. Het eerste seizoen ging in 2016 in première op Netflix. De serie werd gemaakt met een budget van 110 miljoen euro en dat is te zien! Ik heb gesmuld van de kostuums die zo getrouw mogelijk zijn nagemaakt, en van de acteerprestaties waarmee de jonge koningin Elizabeth werd neergezet. Ook seizoen 2 ging erin als zoete koek. Sterker nog: ik heb de hele serie in één weekend uitgekeken, zo benieuwd was ik en zo prachtig was het. Seizoen 3 komt dit voorjaar uit en hierin zal onder anderen Camilla Shand, de huidige Hertogin van Cornwall, worden geïntroduceerd. Natuurlijk moet ik er, als uw verslaggever Koninklijk Huis, voor waken dat ik fictie niet verwar met de werkelijkheid, maar dit juweel onder de series laat ik niet schieten. En ik wens u hetzelfde plezier. We hebben een mooie aanbieding voor nieuwe abonnees, maar we vergeten uiteraard onze trouwe abonnees niet. U heeft van ons een brief gekregen met een zeer voordelig aanbod. Voor nu wens ik u veel lees- en kijkplezier met deze mooie nieuwe Vorsten.

