Fotograaf Erwin Olaf vond het leuk om koning Willem-Alexander en zijn gezin te fotograferen. Dat zegt Olaf, die vorig jaar werd gevraagd de Oranjes op de gevoelige plaat vast te leggen voor hun kerstkaart, tijdens de opening van zijn dubbeltentoonstelling in het Gemeentemuseum en het Fotomuseum in Den Haag.

“Ik ben trots op het koningshuis, omdat het een verbindend element is, binnen een af en toe zeer verdeelde democratie”, aldus de fotokunstenaar. Een sessie in het Paleis op de Dam had “iets magisch. Het overkomt je maar een paar keer in je carrière als fotograaf dat alles op zijn plek lijkt te vallen: de techniek, het licht, het poseren, de composities, maar ook de sfeer.”

Daar laat Olaf het, wat betreft de koninklijke opdracht betreft, ook bij. Veel meer dan dat het “leuk” was om met de Oranjes te werken, verklapt hij niet. Net alsof hij er een dokterspraktijk op nahoudt, grapt Olaf: “Met een beroepsgeheim.”

In het Fotomuseum kan de bezoeker ontdekken hoe Olaf de ontwikkeling doormaakte tot de sterartiest van nu, wiens latere werk tegelijk in het Gemeentemuseum te bewonderen is. In het Gemeentemuseum is bijna overwegend vrij werk vanaf de eeuwwisseling te bezichtigen. Olaf besloot er echter ook een klein aantal foto’s te tonen die hij in opdracht maakte: waaronder de spraakmakende recente platen van koning Willem-Alexander en zijn gezin. De dubbeltentoonstelling is vanaf zaterdag te bewonderen.