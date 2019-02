Koning Filipe en koningin Letizia van Spanje zijn donderdag begonnen aan de tweede dag van hun staatsbezoek aan Marokko. De Spaanse vorst trapte zijn dag af met een ontmoeting met premier Saadeddine Othmani.

Na de vergadering voegde zijn vrouw zich bij hem en samen bezochten ze het mausoleum Mohammed V. Felipe legde een krans bij de graven van de in 1961 overleden koning Mohammed V en diens zoon koning Hassan II. Laatstgenoemde is de vader van de huidige koning Mohammed VI. Hij zat tot zijn overlijden in 1991 op de troon. Bij de kranslegging hielden Felipe en Letizia een minuut stilte.

Later in de ochtend ontving het Spaanse koningspaar onder meer enkele Marokkaanse schrijvers en Spaanse wetenschappers tijdens een audiëntie op de Spaanse ambassade. Letizia reisde vervolgens in gezelschap van prinses Lalla Meryem af naar een tweedekansschool, waar zij kinderen sprak over pleegzorg en een tentoonstelling bezocht. Felipe is donderdagmiddag op het ministerie van Buitenlandse Zaken.