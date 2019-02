Hans Adam II van Liechtenstein mag donderdag 74 kaarsjes uitblazen. De vijftiende prins van Liechtenstein werd op 14 februari 1945 geboren in Zürich, als zoon van Franz Josef II en gravin Georgina von Wilczek.

Toch is het op Valentijnsdag niet officieel feest in Liechtenstein. De ‘Staatsfeiertag’, de Liechtensteinse versie van Koningsdag, wordt namelijk traditiegetrouw op 15 augustus gevierd. Na Hans Adams’ troonsbestijging in 1989 is besloten de door zijn vader Franz Josef gehanteerde datum van 15 augustus te blijven handhaven.

De nationale feestdag kende vorig jaar een iets minder feestelijke afsluiting dan gebruikelijk. Vanwege de aanhoudende droogte in het Alpen-vorstendom werd het traditionele vuurwerk namelijk afgelast.