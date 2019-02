Koning Willem-Alexander woont op 21 maart de lancering bij van een nieuw energie- en mobiliteitssysteem in Utrecht. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekendgemaakt. Het systeem, ontwikkeld door Renault en We Drive Solar, is een netwerk door de stad van laadpalen die elektrische auto’s, voorzien van zonnepanelen, kunnen laden en ontladen.

De auto kan op piekmomenten zonne-energie teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor is de auto een soort oplaadbare batterij op wielen. De nieuwe techniek is zo ingedeeld dat in de toekomst verschillende automerken van de palen gebruik kunnen maken. Utrecht is de eerste gemeente die ervoor heeft gekozen het nieuwe netwerk in gebruik te nemen.

Het project komt voort uit de intentieverklaring die door Renault en economische partners van het automerk is ondertekend in het bijzijn van de koning en koningin Máxima tijdens het staatsbezoek aan Frankrijk in 2016. In deze verklaring staan afspraken over onder meer de ontwikkeling van de ‘batterij op wielen’ en deelmobiliteit op zonnestroom.