Er worden geen gerechtelijke stappen ondernomen tegen prins Philip die vorige maand bij een auto-ongeluk betrokken was. De hoofdaanklager liet donderdag weten dat de hertog van Edinburgh niet zal worden vervolgd omdat vervolging ‘niet in het openbaar belang’ is.

“We hebben rekening gehouden met alle omstandigheden in deze zaak, waaronder de mate van schuld, de leeftijd van de bestuurder en de inlevering van het rijbewijs. Alle betrokkenen van de botsing zijn schriftelijk op de hoogte gebracht”, aldus Chris Long, procureur-generaal van Oost-Engeland.

De 97-jarige echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth botste in januari in de buurt van het koninklijke landgoed Sandringham aan de Engelse oostkust op een andere auto. Hij verklaarde zelf dat hij werd verblind door de lage zon. Door de klap sloeg zijn Land Rover op zijn kant. De inzittenden van de andere auto kwamen er met lichte verwondingen van af.

Twee dagen na het incident zat de hertog van Edinburgh alweer achter het stuur. Op Sandringham werd hij zonder autogordel rijdend gespot. Voor de politie was dat aanleiding voor een goed gesprek met de prins. Philip leverde hierop vrijwillig zijn rijbewijs in, liet Buckingham Palace weten.