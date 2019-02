De rechtszaak van Delphine Boël tegen koning Albert van België gaat op 28 maart verder. Dit heeft het hof van beroep in België bepaald.

De Belgische koning Albert II weigert DNA af te staan om te bepalen of hij de biologische vader is van de kunstenares Delphine Boël. Het 84-jarige voormalige staatshoofd ging daarom onlangs in cassatie. Volgens zijn advocaten moet eerst het hof van cassatie zich uitspreken en hoeft koning Albert zolang niet te voldoen aan het verzoek van het Brusselse hof om mee te werken aan een vaderschapsonderzoek.

Op 28 maart moet het hof bepalen of er al dan niet gewacht moet worden op de uitspraak op de uitspraak in cassatie. Boël wil dat koning Albert verplicht wordt dwangsommen te betalen zolang hij weigert DNA af te staan.