Groothertog Henri is diep geraakt door de explosie in een munitiedepot van het Luxemburgse leger waarbij twee onderofficieren donderdag om het leven kwamen. Dat heeft Henri, tevens hoofd van het leger, gezegd in een verklaring. Bij het ongeluk raakten ook twee onderofficieren gewond, een bevindt zich in kritieke toestand.

“De groothertog en de groothertogin zijn in gedachten bij de slachtoffers, hun families en hun geliefden”, verklaart de groothertog. “Ze delen hun lijden en brengen hulde aan de toewijding van deze vier soldaten. Het is met grote emotie dat ze hun condoleances betuigen aan de families en geliefden die zwaar getroffen zijn door dit ongeluk dat de hele natie treft.”

Het explosief ging af in het depot in het Luxemburgse Waldhof terwijl het werd ingeladen om vervoerd te worden naar België. Hier zou het vernietigd worden.