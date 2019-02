Het Plakkaat van Verlatinge is dit weekend te zien in Museum Prinsenhof in Delft. Het historische document, de ‘onafhankelijkheidsverklaring’ van Nederland uit 1581, heeft kortstondig een prominente plek in de tentoonstelling Willem van Oranje is hier! De uitleen door het Nationaal Archief in Den Haag is uitzonderlijk.

Het Plakkaat, waarin afstand wordt genomen van de Spaanse koning Filips II als heer der Nederlanden, is met een speciaal en beveiligd kunsttransport vervoerd. Het Prinsenhof wil het stuk daar graag tonen, omdat Willem van Oranje daar ook de apologie ofwel verweerschrift liet opstellen tegen de door Filips uitgevaardigde ban.

Het Plakkaat krijgt vanaf 21 maart een belangrijke plek op de tentoonstelling Topstukken in perspectief in het Nationaal Archief. Daar worden onder andere ook de Grondwet van Thorbecke, het scheidingsverdrag van België en Nederland en de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname getoond.

Een jaar geleden werd het Plakkaat van Verlatinge uitgeroepen tot ‘pronkstuk van Nederland’. Het document wordt tot en met zondag 17 februari tentoongesteld in Museum Prinsenhof in Delft.