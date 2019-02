Prins Daniel van Zweden heeft de afgelopen dagen een opleidingsproject in India bezocht. Het project maakt deel uit van Swedish Industry for Quality Education in India, een initiatief van Zweedse bedrijven die actief zijn in India.

Nadat de prins op de eerste dag van zijn bezoek vertegenwoordigers van het Zweedse bedrijfsleven had ontmoet, reisde hij een dag later naar Assam in het noordoosten van het land. Daar bezocht hij een Zweeds opleidingscentrum. Swedish Industry for Quality Education in India verzorgt scholing en gespecialiseerde opleidingen voor 30.000 kinderen en jongeren uit de regio. Naast het bedrijfsleven doet ook de Handelshogeschool Stockholm mee aan het project.

Daniel was te gast op een lagere school. Daar sprak hij met leerlingen, onderwijspersoneel en begeleiders die namens het bedrijfsleven bij de projecten zijn betrokken. Ook was de prins bij een studiecirkel, een initiatief waar kinderen na schooltijd terecht kunnen.